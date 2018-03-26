الوزراء والفنانون يخطفون الأنظار في أول يوم انتخابى

26 مارس 2018 - 06:54 م

شهدت الساعات الأولي لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم الاثنين، حضورًا مكثفًا من قبل بعض الوزراء والفنانين في صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، في حضور لافت لم تشهدها الانتخابات من قبل علي مستوي محافظات مصر .



وكان في مقدمة الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأول للانتخابات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والذي ادلي بصوته، في لجنة مدرسة "مصطفى يسري "الإعدادية، بمنطقة مصر الجديدة .



كما أدلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بصوته الانتخابي بمقر لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالتجمع الأول، وعلى صعيد متصل، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بالمدرسة الثانوية الفندقية بمدينة الشيخ زايد.



وفي السياق ذاته، أدلى اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بصوته في لجنة مدرسة كلية البنات شارع الميرغني بمصر الجديدة، كما أدلى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم بصوته بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وإلي جانب الوزراء كان في مقدمة الحضور إلي التصويت في اليوم الأول للانتخابات عدد من كبار الفنانين علي رأسهم الفنان شريف منير والذي أدلي بصوته داخل لجنة مدرسة على الجارم بمنطقة روضة المنيل التابعة لدائرة مصر القديمة والخليفة والمقطم ، وحرص الفنان شريف منير على مصافحة المواطنين ورجال الجيش والشرطة القائمين بالتأمين أمام اللجان.



علي السياق ذاته، أدلى الفنان محمد هنيدى بصوته، داخل اللجنة الانتخابية المنعقدة بمدرسة المنارة الإسلامية للغات بحى العجوزة بمحافظة الجيزة، وأدلى الفنان مصطفى قمر، بلجنة مدرسة مصر الجديدة لغات بمصر الجديدة.



وقد أدلت الفنانة ليلى علوى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية داخل لجنة يوسف السباعى بمصر الجديدة، والتف حولها الناخبون لالتقاط الصور التذكارية معها.





