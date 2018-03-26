» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا

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اختلاس 124 جنية

ألقت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، القبض على مشرف أحد القطارات بمحطة سكك حديد القاهرة، لاختلاسه 124 جنيهًا من عهدته.

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط "ح.ع.ت" 45 سنة، مشرف القطار القادم من الوجه القبلي إلى القاهرة وبجرد عهدته المالية تبين وجود زيادة قدرها 124 جنيهًا وعقب ذلك قام راكبان من مستقلى القطار باتهام المشرف بتحصيل مبالغ مالية منهم زيادة على الأجرة المقررة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.

 بالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وباشرت نيابة شبرا التحقيقات. 


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