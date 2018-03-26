» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل

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حادث تصادم

أسوان

مصرع قس

لقى القمص رويس، قديس كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بمدينة أبوسمبل السياحية اليوم الاثنين، مصرعه في حادث تصادم ميكروباص سياحى بسيارة نقل، فيما أصيبت زوجته جاكلين عزمي نجيب باشتباه ارتجاج وتجمع دموي بالمخ، والسائق ريمون كمال، وتم نقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي.

البداية عندما تلقي اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطاراً بتصادم سيارة ميكروباص بشاحنة نقل على طريق أسوان أبوسمبل ووفاة القمص رويس كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بأبوسمبل وإصابة زوجته والسائق ونقلهما لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

وأقيمت الصلوات الخاصة بالجنازة داخل كاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان برئاسة الأنبا هدرًا مطران أسوان.


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