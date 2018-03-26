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بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين

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اطلاق صاروخ - أرشيفية
اطلاق صاروخ - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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السعودية

بريطانيا

الحوثى

الهجوم الصاروخي

أعلنت بريطانيا أنها سوف تطالب الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق لتحديد كيفية وصول الصواريخ، التي أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية، إلى اليمن، مؤكدة أن هذه الصواريخ تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن السعودية الوطني.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد قال إن الجيش السعودي تصدى في ما يبدو أنه هجوم من جانب الحوثيين.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، إن ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو الرياض، وواحدًا باتجاه خميس مشيط، وواحدًا باتجاه نجران واثنين باتجاه جازان.

وأدى اعتراض الصواريخ إلى تناثر الشظايا على بعض المناطق السكنية، ونجم عن ذلك مقتل مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين وأضرار مادية، حسبما قال المالكي.

واعتبرت بريطانيا مثل هذه الهجمات "تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني السعودي"، وتعهدت بمساندتها في مواجهتها، وعبر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية عن "الصدمة من الهجوم الصاروخي من جانب الحوثيين على السعودية".

وقال، إنه بناء على التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، سوف ندعو المنظمة الدولية إلى "التحقيق لتحديد سبل وصول هذه الصواريخ الأخيرة إلى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف جونسون في بيان رسمي إن "المملكة المتحدة تقف كتفًا بكتف مع السعودية في مواجهة مثل هذه التهديدات الخطيرة للأمن الوطني"، مطالبًا بالعودة إلى الحوار السياسي باعتباره "الوسيلة الحيوية" لإنهاء الصراع لمصلحة الشعب اليمني والأمن الإقليمي.

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