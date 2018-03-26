داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

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الداعية الإسلامي عبدالله رشدي
الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

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السيسي

الرقص

محجبة

عبدالله رشدى

استنكر الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة السابق، رقص النساء والفتيات في الشارع أمام اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن رقص الفتاة أمام الأجانب سواء كانت محجبة أو غير محجبة في الشارع حرام شرعًا.

وكتب "رشدي"- وهو أحد الدعاة المؤيدين للرئيس السيسي- عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" :« رقصُ النساءِ بحضرةِ الأجانبِ حرامٌ، سواءٌ كُنتِ محجبةً أم لا، وسواءٌ كان في الانتخابات أم لا. وعارٌ على الرجلِ أن يتركَ امرأتَه تتراقصُ أمامَ الرجالِ في الشوارع. فالتعبير عن الفرحِ لا يكونُ بارتكابِ ما حَرَّمَ اللهُ. علِّموا بناتِكم الانضباطَ بضوابطِ الشرعِ الشريف».

وانتشرت ظاهرة رقص الفتيات والنساء في الشارع أمام اللجان الانتخابية على أنغام الأغاني الوطنية والمهرجانات الشعبية، لإظهار فرحتهم وتأييدهم للرئيس السيسي.

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.


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