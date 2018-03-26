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بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا

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بث مباشر

البرتغال

هولندا

المصريون

يقوم  موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر للمباراة الودية بين البرتغال وهولندا.

شاهد المباراة ..


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