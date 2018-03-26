» أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تداهمان طائرتان إماراتيتان

26 مارس 2018 - 07:35 م

قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية، إن مقاتلتين قطريتين، اقتربتا ظهر اليوم الاثنين، بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات، بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وأضافت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن اقتراب المقاتلتين القطريتين "دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالمقاتلين القطريتين وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية"، وفق نص البيان.

وتابع بيان الهيئة: "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".

وكانت حكومة قطر، قد أبلغت مجلس الأمن الدولي، في مطلع العام الجاري، بقيام طائرة إماراتية حربية بخرق المجال الجوي للبلاد في ديسمبر الماضي، محذرة الإمارات من تداعيات تكرار مثل هذه الحوادث.