بالفيديو.. تسديدة تتسبب في وفاة لاعب داخل الملعب

26 مارس 2018 - 07:46 م

توفي لاعب نادي أوسييك الكرواتي، برونو بوبان، داخل أرض الملعب خلال مواجهة بوزيجا سلوفينيا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الكرواتي.

وسقط "بوبان" أرضًا بعدما اصطدمت تسديدة قوية بصدره، ورغم نهوضه إلا أنه سقط مجددًا وبات في حالة حرجة.

واستغرقت محاولات إسعاف "بوبان" 40 دقيقة، قبل أن يفارق الحياة وسط بكاء اللاعبين وشعورهم بالصدمة.

وبدأ "بوبان" صاحب الـ25 عامًا، مشواره مع كرة القدم عام 2007، ولعب ضمن صفوف ستة أندية كرواتية أبرزها "ان كي زغرب".