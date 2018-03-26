  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
أرشيفية

البرلمان يهدد بحل الحكومة بسبب اتفاقية«سيزموا»

المستشارة هاجر سليمان، رئيس اللجنة الفرعية رقم 26 بالزقازيق

رئيس لجنة: 430ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 5540مواطنًا

كوبر

«كوبر» يُجهز مفاجأة أمام اليونان

انتخابات الرئاسة

شكاوى من المراسلين الأجانب حول تغطية الانتخابات

الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

حازم امام

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

حسين فهمي

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

سفير مصر بالسعودية يتفقد مصابي «صاروخ الحوثيين»

نقل شهيد «صاروخ الحوثيين» إلى مصر على نفقة الدولة

نجل«السادات»:

موسى مصطفى أعز أصدقائي.. لكن صوتي لـ«السيسي»

الحياة السياسية

جمال السادات
جمال السادات

المصريون

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. منافس السيسى يدلى بصوته فى عابدين

#

معتز عبد الفتاح: 10 منافسين أمام السيسى فى الرئاسية

#

"نازلين نكمل المشوار" يتصدر "تويتر"

#

«صرفت 15 مليون على الدعاية.. ممعييش فلوس والله»

السيسي

انور السادات

نجله

موسي مصطفي

قال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، إنه حضر للإدلاء بصوته في الانتخابات ليثبت للعالم مع غيره دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن "اللي اتعمل في الـ4 سنين كتير جدا وأقل حاجة نقف ونأكد دعمنا للرئيس النهاردة".

وأضاف السادات، خلال برنامج "مصر تتحدى" على قناة "دي إم سي"، أن المرشح المنافس للرئيس السيسي المهندس موسى مصطفى موسى من أعز أصدقائه، لكنه "مضطر النهاردة أدي صوتي لواحد بس هيبقى السيسي".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» ينفي علاقته بالممثلة الإباحية «ستورمي»
» نجما برشلونة يطالبان الإدارة بالتعاقد مع «صلاح»
» أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تداهمان طائرتان إماراتيتان
» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا
» بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين
» «on sport» تستبدل أبطال الفضيحة بهذا الثنائي
» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل
» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة
» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا
» 10 ملايين دولار قيمة انتقال مصطفى فتحي للأهلي
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018