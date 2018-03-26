نقل شهيد «صاروخ الحوثيين» إلى مصر على نفقة الدولة

26 مارس 2018 - 08:19 م

تفقد السفير ناصر حمدي سفير مصر بالسعودية، ظهر اليوم، مستشفى الشميسي في الرياض لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين المصريين الثلاثة الذين أُصيبوا مساء أمس على خلفية إطلاق صاروخ باليستي على مدينة الرياض.

وصرح السفير ناصر حمدي، بأنه جار التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات نقل جثمان الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين على، وذلك على نفقة الدولة في أسرع وقت ممكن، علاوة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة محمد أحمد حسين (شقيق المتوفي)، وشهاب محمود حسين (ابن عم المتوفي)، وطارق أبوطالب محمد، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

وقال السفير، إنه اطلع على تقييم الأطباء لحالات المصابين المتواجدين في مستشفى الشميسي، واطمأن على صحتهم، حيث أفاد الأطباء المعالجون بأن حالتهم مستقرة، وأن أحد المصابين سيغادر المستشفى غدًا، بينما سيظل باقي المصابين لفترة إضافية لاستكمال العلاج الخاص بهم.

وأوضح السفير المصري في الرياض، أنه وجه بتشكيل غرفة عمليات في مقر القنصلية في الرياض، فور وقوع الحادث، لمتابعة تطورات الحادث أولًا بأول مع السلطات المعنية في السعودية، وكذلك مع القطاع القنصلي في وزارة الخارجية المصرية.



