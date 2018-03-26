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شكاوى من المراسلين الأجانب حول تغطية الانتخابات

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وكالات

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شكاوى

تغطية

سجلت غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات 3 شكاوى واستفسار من المراسلين الأجانب، خاصة بتغطية الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن الشكاوى تركزت حول مشاكل في دخول مراكز الاقتراع، وهو ما يعادل نسبة 6% من إجمالي هؤلاء المراسلين، وجرى التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية، كما تواصلت غرفة العمليات مع ممثلي 17 وسيلة إعلامية زائرين، وأفادوا بعدم وجود شكاوى أو صعوبات أثناء تغطياتهم الإعلامية.

وقال بيان صادر عن هيئة الاستعلامات، اليوم الإثنين، إنه استكمالًا لتوجيه ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، استمر أعضاء غرفة عمليات الهيئة بالتواصل المباشر مع المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين لمتابعة تغطيتهم الإعلامية منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحا مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان: "تواصل أعضاء غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي 49 وسيلة إعلامية منها 32 معتمدًا مقيمًا ممثلين لـ 8 جهات إعلامية أسيوية و6 عربية، و8 أمريكية، إضافة إلى 10 أوروبية، منذ الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا".

وتعمل غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات على مدار الساعة وتتواصل مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المقيمين والزائرين المصرح لهم بتغطية الانتخابات، والبالغ عددهم 680 مراسلاً مقيمًا وزائرًا، لحل كافة الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء تغطياتهم الإعلامية وكذلك الرد علي استفساراتهم من خلال الخط الساخن 16149.

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.


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