تشكيل عصابى يحاول سرقة منزل رئيس محكمة

26 مارس 2018 - 08:31 م

تمكن ضباط مباحث حلوان من إلقاء القبض على تشكيل عصابى، تخصص في سرقة المنازل والفيلات، أثناء محاولتهم سرقة فيلا رئيس محكمة.

وبينت التحقيقات الأولية في المحضر رقم 871 لسنة 2018 جنح قسم 15 مايو، أن المتهمين الثلاثة حاولوا سرقة منزل المستشار يوسف عز الدين، رئيس محكمة جنح أطسا بالفيوم، فجر أمس.

ودلت التحقيقات، أن كاميرات المراقبة، رصدت قيام بعض الأشخاص حال استقلالهم "تروسيكل"، وقيامهم بالتوجه نحو باب المنزل، وقيام اثنين منهم بمحاولة التسلق علي باب الحديقة الخاص بالمنزل.

وعقب ضبطهم، تبين بحوزتهم قطع غيار سيارات، ومسروقات أخرى مبلغ بسرقتها.