إحباط تهريب جلود حمير بأكثر من 6 ملايين جنيه

26 مارس 2018 - 08:47 م

أعلنت الإدارة العامة للجمارك بالدخيلة، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من جلود الحمير الخام المحظور تصديرها إلا بموافقة تصديرية مسبقة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إنه تم الاشتباه في حاوية مصدرة إلى هونج كونج وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود 320 جوالًا بها جلود حمير، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 6 ملايين و400 ألف جنيه.

وقرر عادل حسن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.