«كوبر» يُجهز مفاجأة أمام اليونان

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يُجهز الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة خاصة خلال المباراة الودية للفراعنة غدًا الثلاثاء، أمام اليونان، والمقرر إقامتها بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال «كوبر» في تصريحات تليفزيونية: «سوف أقوم بتجربة لاعبين جدد لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب من قبل أمام اليونان، كما سوف أمنح العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في فترات طويلة مزيدَا من الوقت غدًا».

وأكمل «سوف يتسنى لنا كجهاز فني الحكم بشكل جيد على العديد من اللاعبين الجديد على الصعيد الأمثل خلال ودية اليونان، وذلك قبل الوقوف على التشكيلة المثالية والنهائية للمنتخب قبل المونديال».

يذكر أن المنتخب الوطني خسر في المباراة الودية الأول أمام البرتغال، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على هامش معسكر الفراعنة في سويسرا.

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