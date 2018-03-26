  • الإثنين 26 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

البرلمان يهدد بحل الحكومة بسبب اتفاقية«سيزموا»

المستشارة هاجر سليمان، رئيس اللجنة الفرعية رقم 26 بالزقازيق

رئيس لجنة: 430ناخبًا أدلوا بأصواتهم من 5540مواطنًا

كوبر

«كوبر» يُجهز مفاجأة أمام اليونان

انتخابات الرئاسة

شكاوى من المراسلين الأجانب حول تغطية الانتخابات

الداعية الإسلامي عبدالله رشدي

داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

حازم امام

رد غير متوقع لـ«حازم إمام» بعد استبعاده من«أون سبورت»

حسين فهمي

حسين فهمي: الإخوان وراء محاولات تشويهي

فضيحة

«أون سبورت» تقرر استبعاد أبطال«الفيديو الفاضح»

انتخابات الرئاسة 2014

4محافظات هي الأعلى تصويتًا في اليوم الأول بالانتخابات

سفير مصر بالسعودية يتفقد مصابي «صاروخ الحوثيين»

نقل شهيد «صاروخ الحوثيين» إلى مصر على نفقة الدولة

انقطاع التيار الكهربائي داخل لجنة بالزيتون

قضايا وحوادث

الرقص علي ابو الرجولة
انتخابات الرئاسة

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

الجماهير تضيء مباراة بكأس البرازيلي بهواتفهم

#

قطع الكهرباء عن 12 قرية بقنا بسبب سوء الطقس

#

انقطاع الكهرباء يهدد المرضى بمستشفيات فلسطين

#

استمرار انقطاع التيار الكهربائي في بورتوريكو الأمريكية

الاجهزة الامنية

مدرسة

انتخابات الرئاسة

لجنة

الزيتون

تمكنت شرطة الكهرباء من إعادة  التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن مدرسة القبة الثانوية بنين بمنطقة الزيتون، لمدة ربع الساعة.

 يذكر، أن سبب انقطاع التيار الكهربائى نتيجة عطل فى صندوق الكهرباء الواقع خارج المدرسة وقام المشرفون على اللجان من قوات الداخلية بالاتصال بشرطة الكهرباء، والتى حضرت على الفور.

 ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنًا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزًا انتخابيًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ساركوزى وكوشنر..يا شماتة الطغاة فينا

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» ينفي علاقته بالممثلة الإباحية «ستورمي»
» نجما برشلونة يطالبان الإدارة بالتعاقد مع «صلاح»
» أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تداهمان طائرتان إماراتيتان
» بث مباشر.. مباراة البرتغال وهولندا
» بريطانيا تطلب تحقيقًًا دوليًا فى وصول الصواريخ للحوثيين
» «on sport» تستبدل أبطال الفضيحة بهذا الثنائي
» مصرع قس وإصابة زوجته في حادث تصادم بأبوسمبل
» آرسنال يجدد لـ«النني» مدى الحياة
» ضبط موظف اختلس 124 جنيهًا
» 10 ملايين دولار قيمة انتقال مصطفى فتحي للأهلي
» ضبط 3579 محكومًا عليه علي مستوي الجمهورية

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • فجر

    04:31 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018