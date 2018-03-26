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برشلونة يقترب من التعاقد مع «جريزمان»

الرياضة

جريزمان
جريزمان

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برشلونة

المصريون

اتليتكو مدريد

جريزمان

يستعد مسئولو نادي برشلونة الإسباني، لعقد صفقة من العيار الثقيل مع نادي أتلتيكو مدريد، بضم اللاعب أنطوان جريزمان إلى النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن مسئولين من النادي الكتالوني يستعدون للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للقاء نظرائهم من نادي أتلتيكو مدريد لإنهاء صفقة جريزمان.

ووفق صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن برشلونة يسعى لإغلاق الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وكان مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، قد صرح الأربعاء، أنه سيقرر البقاء من عدمه مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم روسيا 2018، التي ستقام من الفترة يونيو إلى 15 يوليو.


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