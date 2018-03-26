«ترامب» ينفي علاقته بالممثلة الإباحية «ستورمي»

26 مارس 2018 - 09:07 م

نفى البيت الأبيض، اليوم الإثنين، مزاعم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، بأن الرئيس دونالد ترامب أقام علاقة جنسية معها، وشكك في مصداقيتها.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه إن "الرئيس ينفي بقوة ووضوح وبشكل ثابت هذه المزاعم".

وكانت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز أعلنت في مقابلة تلفزيونية بثت، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس الجنس معها في 2006 مع أنه كان متزوجا، مشيرة إلى أنها بعد خمس سنوات من ذلك تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.

وفي مقابلتها مع الصحافي أندرسون كوبر ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي أس" لم تكشف الممثلة الإباحية البالغة من العمر 39 عاما الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بالملياردير المثير للجدل، لكن التفاصيل التي كشفتها تكفي لأن تسبب مزيدا من الإرباك لمن أصبح اليوم رئيسا للولايات المتحدة والذي ينفي أن يكون قد أقام معها أية علاقة جنسية.