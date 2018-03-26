لهذا السبب «فندي» يهاجم تغطية بي بي سي للانتخابات

المصريون
انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، التغطية الإخبارية لشبكة "بي بي سي"، للانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن الشبكة تخلت عن مهنيتها وتحتاج إلى مراجعة، حسب قوله.
وعلق "فندي"، في تغريدة له بموقع "تويتر"، على تقرير للشبكة حمل عنوان "الانتخابات المصرية.. ناخبون في السويس: السيسي قدم تضحيات لم يقم بها رئيس جمهورية من قبل"، متسائلًا: "هل تخلت ال Bbc عن كل المعايير المهنية لمجرد الاحتفاظ لها بمكتب في القاهرة، عيب هذا النوع من التغطية، بل فضيحة.
وأضاف "أنا أعلق فقط على تغطية bbc أما الانتخابات فلا أعلق عليها لأن نتيجتها معروفة منذ شهور ولا مفاجأة هناك، تغطية الـ bbc تحتاج إلى مراجعة مهنية جادة فلا يستحق وجود مكتب في دولة ما التخلي عن المعايير لمؤسسة كل رأسمالها العراقة والمهنية".
هل تخلت ال Bbc عن كل المعايير المهنية لمجرد الاحتفاظ لها بمكتب في القاهرة. عيب هذا النوع من التغطية، بل فضيحة.— Mamoun Fandy (@mamoun1234) 26 مارس، 2018
انا اعلق فقط على تغطية bbc اما الانتخابات فلا اعلق عليها لان نتيجتها معروفة منذ شهور ولا مفاجأة هناك. تغطية ال bbc تحتاج الى مراجعة مهنية جادة فلا يستحق وجود مكتب في دولة ما التخلي عن المعايير لمؤسسة كل رأسمالها العراقة والمهنية.— Mamoun Fandy (@mamoun1234) 26 مارس، 2018
فجر04:31 ص
فجر
04:33
شروق
05:56
ظهر
12:06
عصر
15:35
مغرب
18:15
عشاء
19:45