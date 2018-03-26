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طرد حارس مرمى قضى حاجته في الملعب ‎

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الحارس أرماندو بريسكو
الحارس أرماندو بريسكو

أمير سعد

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الدوري الايطالي

طرد

المصريون

حكم

حارس

شهدت مباراة فريق ميسينا أمام نظيره إيجيا فيرتوس، واقعة طريفة، حيث قام حكم اللقاء بطرد الحارس أرماندو بريسكو، بسبب قضاء حاجته على أرض الملعب، ضمن مباريات الدرجة الثالثة في الدوري الإيطالي.

وأضاف موقع "فوتبول إيطاليا"، أن الحارس استغل توقف المباراة ليتجه صوب لوحات الإعلانات وليقم بقضاء حاجته، حيث لم يره أحد إلا الحكم، حسبما صرح.

وقال بريسكو إنه لا يكن لحكم المباراة أي ضغينة لأنه تصرف وفق القواعد، ولم أفعل أي شيء غير لائق، لقد أخطأت.

وأكد الحارس أنه يشرب كل يوم من 2 إلى 3 ليترات من الماء، وقبل المباراة ذهب إلى المرحاض، لكنه لم يتحكم في نفسه وسط المباراة ليقضي حاجته قرب لوحة الإعلانات.


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