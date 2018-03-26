أساليب الترغيب والترهيب فشلت في الحشد

26 مارس 2018 - 10:01 م

شهد أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والذى بدأ اليوم، ويستمر لثلاثة أيام، إقبالًا محدودًا من قبل المواطنين بشهادة مراقبي الانتخابات وبعض رؤساء اللجان، وذلك على الرغم من تأكيد أجهزة الدولة المختلفة على أن الإقبال سيكون تاريخيًا، ما أثار تساؤلات عديدة، حول أساليب الترغيب والترهيب التى يمكن أن تلجأ إليها السلطة، لحث أو إجبار المواطنين على النزول والتصويت.



وانطلقت اليوم، انتخابات الرئاسة، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر لثلاثة أيام مقبلة، يتنافس خلالها، المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.

الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن أساليب السلطة لن تؤتى ثمارها إلا مع النساء وكبار السن فقط، مضيفًا أن من قرر المقاطعة لن تنفع معه أى أساليب.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أوضح دراج، أن السلطة دفعت البعض إلى تعليق اللافتات؛ لتأييد الرئيس لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه فى النهاية لم تستجب الغالبية العظمى لذلك.

أستاذ العلوم السياسية، تابع: "بعض الأساليب مثلًا، إنهم يقولوا وقفوك فى الطابور الانتخابات، أفضل من طوابير اللاجئين، وهى أمور تثير الإحساس بالمهانة، وذات الوقت بالضحك من أفعالهم".

أما، السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية، أشار إلى أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة، وقد شاهد الجميع ذلك بعينه، منوهًا بأنهم لن يستطيعوا إجبار المواطنين على النزول، حال اتخاذهم القرار بعدم النزول.

وأوضح الأشعل، لـ"المصريون"، أن السلطة هى من منعت نزول مرشحين أمام الرئيس السيسي، ومن ثم فهى المسئولة عما حدث، متسائلًا: "القضية الآن، هل الرئيس يريد الاحتفاظ بالكرسى أم أن لديه برنامج انتخابى قوى يريد تحقيقه، هذه القضية الأهم الآن".

مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشار إلى أن الانتخابات، أداة من أدوات ممارسة الديمقراطية، والعالم يتابع الانتخابات الحالية، وفى النهاية سيعلن رأيه فيها.

إلى هذا، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، إن اليوم الأول للتصويت يُعد أهم يوم؛ لأنه يُقاس فيه حجم الإقبال، وما إذا كان قويًا أم ضعيفًا، منوهًا بأنه يرى أن نسبة الإقبال كانت متوسطة.

وفى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، لفت إلى أن الدولة سخرت كافة إمكانياتها للحشد للانتخابات، لكن لم يكن الإقبال كما حاولوا، غير أنه لا يزال هناك يومين على التصويت، لذلك يجب الانتظار، وبعده يمكن إصدار حكمًا على تلك الانتخابات – بحسب رأيه.

المحلل السياسي، توقع أن تسعى الدولة إلى حث المواطنين على النزول عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمكن مقارنة انتخابات بأخرى، مبررًا ذلك بأن كل انتخابات لها بيئة خاصة بها.

ولفت، إلى أن محافظتى الإسكندرية وشمال سيناء، وغيرهما مما تعانى من أحداث مضطربة لا يعرف أحد حتى الآن، ما إذا كانت ستذهب لصناديق الاقتراع أم لا.

صادق اختتم حديثه، قائلًا: "هناك فئات مثل رجال الأعمال وكبار السن والنساء وأصحاب المعاشات، يفكرون فقط فى الاستقرار والأمن، وهؤلاء قوة لا يستهان بها فضلًا عن أن السلطة مسيطرة على البعض منهم، وهؤلاء سيذهبون للتصويت".

ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، التى تُجرى هذه الأيام، وهم إجمالى الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية.