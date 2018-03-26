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الغناء قهراً

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رضا محمد طه
رضا محمد طه

د. رضا محمد طه

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إذا كان منظمو ومهندسو تنظيم الفرح سواء من يعملون بأجر أو غيرهم مقابل مصلحة يحصلون عليها من صاحب الفرح، من الكثرة بمكان بحيث يمكنهم شغل معظم المقاعد المخصصة للمدعوين، إذاً من المنطقي ألا يكون هناك إلحاح والذي قد يصل لإستجداء المدعوين وحثهم وإغرائهم بشتي الإغراءات علي الحضور، بل تهديدهم أو تغريمهم أو ترهيبهم إذا ما تغيبوا عن الحضور.
الأمر الذي يستلفت الإنتباه أن العريس بالرغم من أنه قد عقد قرانه، إلا أن بعض المجاملون كانوا يحيطون بالعروس للدرجة الخانقة والتي يتابعون حتي أنفاسها التي تخرج منها خوفاً من الهرب، وهي راضية مستسلمة لقدرها ونصيبها والتي تتوقع أن يكون خيراً، ولم تشك أو يخامرها أو يخطر علي بالها فكرة الهرب بالمرة، لكن هؤلاء المجاملون يتصرفون كالدبة التي قتلت صاحبها خوفاً عليه من توهماً بخطر المؤامرات وإيهاماً بفشل الليلة والفرح.
الأكثر غرابة هو إصرار البعض علي جلب المدعوين بالقوة لسماع المطرب الذي سوف يقوم بإحياء الليلة، بما يستدعي من الذاكرة فيلم "بداية ونهاية" والذي قام بدور حسن هو القدير فريد شوقي، والذي إضطرته الظروف للعمل مطرباً، وعندما بدأ الغناء أمام المدعوين بكلمات "ليلي ياليلي ياعيني" هلل له المجاملين الذي يعملون لحسابه، لكن ولأنه ليس مطرباً في الحقيقة وصوته نشاز، إعترض عليه الكثير من الحاضرين، لكن حسن أصر علي أن يستمر في الغناء عافية وقهراً، وإستمر  الإعتراض، فقام حسن بتغيير الإغنية قائلاً "والله زمان زمان والله" عل المعترضين يقتنعون لكن إستمر الإعتراض، فلم يجد حسن بداً من قهر أحد الأصوات المعترض بشدة، وكتم صوته تماماً، فتوجه إليه وهو مستمر في الغناء وضربه علي رأسه بلا رحمة وبقوة شديدة أسكتته، فتحول إلي بائساً راضياً بهذا الغناء النشاز ومعه جميع الحضور خوفاً من أن يصيبهم ما أصاب الرجل، مما أدي إلي أنهم جميعاً أصابهم الذل والجبن والإحساس بالتضاؤل والتهافت حتي صاروا في تفاهة البعوضة.
أكبر الظن أن العريس كان لا يريد جهد تلك الطغمة المنتفعة من المجاملين والمزايدين الذين أضروا به وبالعرس والعروس أكثر مما أفادوا، بل جعلته عُرساً دون المستوي اللائق بالعروس والعريس، بالرغم من خبرتهم في تنظيم مثل تلك المناسبات تعود لمئات السنين، لكن يبدو أن من يخططون لها إنشغلوا بعدد الحضور فقط وبأخذ صورة أو لقطة والتي سوف تجمعهم مع العريس كي ينشروها أو يلتقطها الآخرون.

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