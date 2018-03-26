بريطانيا: من حق السعودية الدفاع عن أمنها

26 مارس 2018 - 10:57 م

قالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إن من حق السعودية الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تُطلق من اليمن.



جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية، بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية، بيني موردنت، بمناسبة دخول الصراع في اليمن عامه الرابع، ونشره موقع الخارجية.



وقال البيان "نحن نؤيد جهود التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وفق ما أقره مجلس الأمن الدولي".



ودعا البيان كافة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل سياسي شامل يحقق المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.



وتابع البيان "بذلنا جهودا كبيرة مع السعودية وشركاء آخرين لتعزيز آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن، لضمان بقاء كافة الموانئ مفتوحة أمام كافة الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية".



وطالب البيان "جميع الأطراف مضاعفة دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية تشمل الجميع وتعالج مسببات الصراع".

وأشار إلى أن لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة توصلت إلى أن إيران لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن نظرًا لعدم اتخاذها إجراءات لمنع تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية.

ودعا البيان "أطراف الصراع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى كافة أنحاء اليمن بلا عراقيل، وإلى دفع رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء البلاد".

ومساء أمس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض 7 صواريخ بالسيتية أطلقت من داخل اليمن باتجاه المملكة، ومصرع مقيم مصري بشظايا أحد الصواريخ بعد اعتراضه.