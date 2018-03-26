أردوغان: نأمل أننا تجاوزنا مرحلة صعبة مع الاتحاد الأوروبي

26 مارس 2018 - 10:59 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نأمل أننا تجاوزنا مرحلة صعبة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش القمة التركية الأوروبية في مدينة فارنا البلغارية، حيث التقى أردوغان، رئيسي مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فضلًا عن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف.



وأردف أردوغان: "أعربنا عن تطلعاتنا بشأن الشروع في العمل على تحديث الاتحاد الجمركي، ينبغي عدم تسيس هذا النوع من الملفات التقنية".



وتابع: "أتمنى أن نكون قد اتخذنا اليوم أول خطوة لبناء الثقة مجددًا بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، ولكن القول إننا اتخذنا هذه الخطوة ليس كافيًا وإنما يجب أن تكون هناك إجراءات ملموسة".



وحذر أردوغان من أن إبقاء أوروبا لتركيا خارج سياسات توسعة الاتحاد "سيكون خطًأ فادحًا".



وحول قضية إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك، قال أردوغان "قدمنا تقررينا إلى المفوضية الأوروبية (بخصوص الإيفاء بمعايير إلغاء تأشيرات الدخول) مطلع فبراير (شباط الماضي)، وأبلغنا الجانب الأوروبي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا الصدد بأسرع وقت".



وشدد الرئيس التركي، على ضرورة عدم تسييس هذه القضية، بشكل يزعزع ثقة المواطنين الأتراك حيال الاتحاد الأوروبي.

