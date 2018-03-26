» هولندا تهزم البرتغال لأول مرة منذ 27 عامًا

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حقق المنتخب الهولندي، اليوم الإثنين، فوزًا وديًا على نظيره البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الأخير للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بروسيا الصيف المقبل.
وحقق منتخب الطواحين الغائب عن النسخة المقبلة للمونديال فوزًا غائبًا على نظيره البرتغالي منذ 27 عامًا، وتحديدًا عام 1991 بالفوز بهدف نظيف في تصفيات كأس أمم أوروبا.
قدم منتخب هولندا شوط أول كبير، تمكن من التقدم فيه بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق ممفيس ديباي وريان بابل وفيرغيل فان ديك في الدقائق 12 و32 و45 من زمن اللقاء.
وفي الشوط الثاني، حاولت البرتغال العودة في اللقاء، ولكن قوة المنتخب الهولندي كانت حائلًا أمامهم.
وشهدت المباراة طرد جواو كانسيلو لاعب المنتخب البرتغالي في الدقيقة 62 بعد إنذار ثان.
كما اقتحم ثلاثة مشجعين أرضية الملعب لالتقاط صور مع النجم كريتسانو رونالدو، قبل أن يغادر المباراة رغم تأخر فريقه بنتيجة كبيرة.
وتلعب البرتغال في المجموعة الثانية بالمونديال بجانب المغرب وإسبانيا وإيران.
وفي مباريات ودية أخرى اليوم، تغلب منتخب فنلندا على مالطة بنتيجة 5-0، وبلغاريا على كازاخستان بنتيجة 2-1، والنرويج على ألبانيا بنتيجة 1-0.

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