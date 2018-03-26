"أون سبورت" تكشف تفاصيل تغطية مباراة مصر واليونان

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أعلنت قناة ON Sport، تفاصيل التغطية الخاصة لمباراة منتخب مصر أمام اليونان، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب ليتزجروند بمدينة زيوريخ السويسرية، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم روسيا 2018.
ويبدأ الاستوديو التحليلي من ملعب المباراة في السادسة مساء، يقدمه سيف زاهر، بصحبة المحللين أيمن يونس لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، وهاني رمزي لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق.
كما يعلق على المباراة على القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي، وعلى القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن.
وتقدم القناة تغطية خاصة من ستوديوهات القاهرة قبل انطلاق الاستوديو التحليلي في ملعب المباراة، حيث تبدأ التغطية من الثالثة عصرا، بفقرة عن الصحافة يقدمها كريم خطاب لاستعراض آخر الأخبار، بحضور النقاد الرياضيين جمال الزهيري ومحمود صبري.
ثم تقدم مي حلمي من الرابعة والربع فقرة خاصة عن السوشيال الميديا، قبل أن يقدم أحمد جمال من الرابعة والنصف رؤية فنية خاصة عن المباراة، بحضور طه إسماعيل، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، ومحمد فضل، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، ومحمد أبوالعلا، لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق.

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