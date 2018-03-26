"الوطنية للانتخابات" تكشف عن المحافظات الأعلى تصويتا

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحافظات الأعلى تصويتا هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء، مشيرًا إلي أنه كان هناك إقبال كثيف للجان الوافدين بالعاصمة الإدارية.



وأوضح الشريف، في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة، مساء اليوم، مع نهاية اليوم الأول للتصويت، أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية، أتمت أعمالها، وأغلقت أبوابها، بعد حضور الناخبين والإدلاء بأصواتهم، موجها الشكر للمواطنين المصريين الذين حرصوا منذ اليوم الأول على الادلاء بأصواتهم، والنزول أمام اللجان، حفاظا على حقوقهم، وأداء لوجبهم الوطني.

