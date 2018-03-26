» "أون سبورت" توضح حقيقة استبعاد أبطال الفضيحة

أكد أسامة الشيخ رئيس قناة أون سبورت أن اختيار فريق عمل ستوديو مباراة مصر واليونان يأتي في إطار سياسة القناة المعتادة بالاعتماد على أكبر عدد من كوادرها في ستوديوهات المباريات بالبطولات المختلفة.



وأوضح الشيخ، في بيان رسمي من جانب القناة اليوم الاثنين، أن أون سبورت اعتادت تغيير أطقم عمل ستوديوهاتها حتى خلال مباريات اليوم الواحد، وأن الأمر لا يتعلق باستبعاد او اقصاء كما صوره بعض من لا يعرفون السياسة العامة للعمل بالقناة.

