هذا ما قاله رئيس حزب النور عن المشاركة في الانتخابات

26 مارس 2018 - 11:48 م

أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب أعلن قراره بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية خلال مؤتمر صحفي، معقبًا: "هذا القرار أخذناه بطريقة شورية على مستوى الجمهورية ونحن على قناعة تامة به".

وأوضح "مخيون"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن هناك غرف مركزية تابعة للحزب على مستوى الجمهورية، وأعضاء للحزب بجميع اللجان لمساعدة الناخبين في معرفة اماكن وأرقام لجانهم، وحشد المواطنين للمشاركة، مشددًا على أن جميع المنتقبات المشاركن في الانتخابات ينتمون لحزب النور.

