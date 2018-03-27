» "صلاح" وصيفًا لـ ميسي كأفضل جناح في العالم

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صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

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دخل النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في منافسة قوية مع نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما حل ثانيا في التقرير الذي أصدره المركز الدولي لكرة القدم لأبرز اللاعبين في الدوريات الـ5 الكبرى: إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، وألمانيا.
حصل نجم برشلونة الإسباني على التقييم الأعلى في مركز الجناح، وبلغ 93.7 نقطة، فيما جاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وصيفًا بـ 89.9 نقطة.
وانفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بالمركز الأول في مركز المهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي المركز الثاني، الأرجنتيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، جونزالو هيجواين، برصيد 87.4.
وحصل الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي، على أفضل تقييم لحارس في الدوريات الـ5 الكبرى، برصيد 84.1، وحل ثانيا، أليسون بيكر، حارس روما الإيطالي، برصيد 83.8.
يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قد تواجد بالتشكيل الأفضل في العالم خلال آخر 3 أشهر، بجانب أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وكذلك أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

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