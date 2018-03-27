تعليق ناري من عمرو أديب على مقال روبرت فيسك

عقب الإعلامي عمرو أديب على المقال الذي كتبه الصحفي الإنجليزي روبرت فيسك، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، الذي يهاجم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويزعم أنه سيربح الانتخابات بسبب أقباط مصر، قائلاً: “أنت بتلومه على إيه.. وإيه المشكلة إنه يهتم بالأقباط”.

وأوضح “أديب” خلال حلقة من برنامج “كل يوم” الذي يقدمه على فضائية “ON E“، مساء الاثنين، أن مقال “فيسك” يتناول التراخيص التي تسمح بتجديد الكنائس والدفاع عن الأقباط وحضور احتفالاتهم، بالإضافة إلى تجديد السيسي لأكثر من 86 كنيسة، مشيرا إلى أن “فيسك” أضاف في مقاله أن السيسي هو الرئيس الوحيد الذي اهتم بالأقباط منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي كان قد وضع البابا شنودة الثالث في السجن.