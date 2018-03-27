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"هذا هو الهدف الحقيقي من الرقص على أبواب اللجان"

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الدكتور محمد نور فرحات

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علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على مشاهد الرقص على أبواب اللجان الانتخابية في أول أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية .
وقال "فرحات"، في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الاثنين، "ليس المقصود بالرقص علي أبواب لجان الإنتخابات اقناع المصريين أو العالم الخارجي أن الشعب يرقص فرحا، بل اقناع الجالس في غرفة العمليات أن الشعب يرقص من أجله"  
وأضاف "فرحات": "فلا هذا بفرح سعيد ولو رقص ولا ذاك بمصدق ولو شاهد" 
واختتم الفقيه الدستوري تدوينته بالقول: "فالمشهد مل المشاهدون من إعادته عشرات السنين"

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