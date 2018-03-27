تطورات جديدة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي

27 مارس 2018 - 01:24 ص

بحث وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبدالغني النعيم، ووفد زائر من الإدارة الأمريكية، موقف حكومة بلاده من مفاوضات سد النهضة الاثيوبي.



وجدّد النعيم التأكيد على موقف السودان الداعم للحوار البنّاء بين إثيوبيا ومصر، للوصول إلى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية السد، بحسب شبكة «الشروق» السودانية مساء أمس الاثنين.



وأكد للوفد الأمريكي، الذي يترأسه إيريك ستروماير، على أن التوافق بين الدول الثلاث سينعكس إيجابًا على عملية الاستقرار في المنطقة.



من جانبه، أكد النعيم على موقف السودان الثابت إزاء مواصلة الحوار مع الجانب الأمريكي، للوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.



وأشار في حديثه، وفق بيان صادر عن الخارجية، يوم الإثنين، إلى ضرورة متابعة الحوار مع الجانب الأمريكي للوصول إلى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.



وتأتي زيارة الوفد الأمريكي التي تشمل السودان، مصر وإثيوبيا، بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة، وتكوين وجهة نظر تسهم في تقديم المساعدات اللازمة، وتقود إلى خلق أرضية مشتركة للوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.

