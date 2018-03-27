أديب: الستات يرقصوا ويعملوا اللي عايزينه .. قطع لسانكم

27 مارس 2018 - 06:12 ص

شن الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - هجومًا شرسًا على منتقدي رقص السيدات أمام لجان الانتخابات .



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "قطع لسانك لسانك ياللي هتتكلم على ست في مصر .. الستات في مصر النهاردة هما اللي كانوا عاملين الانتخابات وهما اللي شايلينها .. واللي حصل مش عيب".



وأضاف: "المرأة المصرية كانت بطلة المشهد في ثورة يناير ويونيو .. وهما اللي واقفين معانا .. محجبات وغير محجبات .. والستات هما الي شايلين الانتخابات .. يرقصوا ويعملوا اللي هما عايزينه ويبقوا مبسوطين وسعداء .. لما يرقصوا لمرسي أمر عظيم .. ولما يرقصوا لمصر لا دي قلة أدب وستات قابضة" حسب تعبيره.



