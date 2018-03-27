مفاجأة .. الجفري: أرفض فتوى تحريم مقاطعة الانتخابات

27 مارس 2018 - 06:59 ص

أعلن الداعية اليمني المقيم بالإمارات الحبيب علي الجفري عن رفضه للفتاوى التي تحرم مقاطعة الناس للانتخابات .



وقال "الجفري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ردًا على فيديو للدكتور يوسف القرضاوي: "كما نرفض هذا التوظيف المتلاعب بأحكام الشرع في المعترك السياسي؛ كذلك نرفض فتوى تحريم الامتناع عن المشاركة".



وأضاف: "الحث على المشاركة يكون اعتبارًا للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة" .. مضيفًا: " الخلاصة: حق الشريعة السمحة علينا صونها من العبث".