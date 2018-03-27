مفاجأة .. الجفري: أرفض فتوى تحريم مقاطعة الانتخابات

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الانتخابات

الجفري

أعلن الداعية اليمني المقيم بالإمارات الحبيب علي الجفري عن رفضه للفتاوى التي تحرم مقاطعة الناس للانتخابات .

وقال "الجفري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ردًا على فيديو للدكتور يوسف القرضاوي: "كما نرفض هذا التوظيف المتلاعب بأحكام الشرع في المعترك السياسي؛ كذلك نرفض فتوى تحريم الامتناع عن المشاركة".

وأضاف: "الحث على المشاركة يكون اعتبارًا للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة" .. مضيفًا: " الخلاصة: حق الشريعة السمحة علينا صونها من العبث".

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