مفاجأة .. الجفري: أرفض فتوى تحريم مقاطعة الانتخابات

أحمد عادل شعبان
أعلن الداعية اليمني المقيم بالإمارات الحبيب علي الجفري عن رفضه للفتاوى التي تحرم مقاطعة الناس للانتخابات .
وقال "الجفري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ردًا على فيديو للدكتور يوسف القرضاوي: "كما نرفض هذا التوظيف المتلاعب بأحكام الشرع في المعترك السياسي؛ كذلك نرفض فتوى تحريم الامتناع عن المشاركة".
وأضاف: "الحث على المشاركة يكون اعتبارًا للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة" .. مضيفًا: " الخلاصة: حق الشريعة السمحة علينا صونها من العبث".
كما نرفض هذا التوظيف المتلاعب بأحكام الشرع في المعترك السياسي؛ كذلك نرفض فتوى تحريم الامتناع عن المشاركة.— علي الجفري (@alhabibali) March 27, 2018
الحث على المشاركة يكون اعتبارًا للمصلحة الوطنية من وجهة نظر المؤيد وهي مصلحة شرعية اجتهادية معتبرة.
الخلاصة: حق الشريعة السمحة علينا صونها من العبث.https://t.co/BHRd56eVUO
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