صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

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توفيق عكاشة

قناة الفراعين

يجري الإعلامي توفيق عكاشة مفاوضات قاربت على الانتهاء مع مدينة الإنتاج الإعلامي لسداد المديونيات المستحقة على قناته الفراعين ، وذلك تمهيدًا لعودتها خلال أيام .

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الفراعين على "فيس بوك" صورة لـ"عكاشة" وفريق العمل أثناء تناولهم الغذاء ، مؤكدة أن هذه الصورة تمثل "عزومة" بمناسبة قرب عودة القناة للبث على النايل سات .

وعاد "عكاشة" بشكل مفاجيء قبل أسبوعين ببرنامج على "اليوتيوب" حث فيه الناس على المشاركة في الانتخابات وأعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.


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