صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

27 مارس 2018 - 08:37 ص

يجري الإعلامي توفيق عكاشة مفاوضات قاربت على الانتهاء مع مدينة الإنتاج الإعلامي لسداد المديونيات المستحقة على قناته الفراعين ، وذلك تمهيدًا لعودتها خلال أيام .



ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الفراعين على "فيس بوك" صورة لـ"عكاشة" وفريق العمل أثناء تناولهم الغذاء ، مؤكدة أن هذه الصورة تمثل "عزومة" بمناسبة قرب عودة القناة للبث على النايل سات .



وعاد "عكاشة" بشكل مفاجيء قبل أسبوعين ببرنامج على "اليوتيوب" حث فيه الناس على المشاركة في الانتخابات وأعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.





