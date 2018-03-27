صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

أحمد عادل شعبان
يجري الإعلامي توفيق عكاشة مفاوضات قاربت على الانتهاء مع مدينة الإنتاج الإعلامي لسداد المديونيات المستحقة على قناته الفراعين ، وذلك تمهيدًا لعودتها خلال أيام .
ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الفراعين على "فيس بوك" صورة لـ"عكاشة" وفريق العمل أثناء تناولهم الغذاء ، مؤكدة أن هذه الصورة تمثل "عزومة" بمناسبة قرب عودة القناة للبث على النايل سات .
وعاد "عكاشة" بشكل مفاجيء قبل أسبوعين ببرنامج على "اليوتيوب" حث فيه الناس على المشاركة في الانتخابات وأعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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