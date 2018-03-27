» باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان

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رقص السيدات أمام اللجان

الرقص أمام اللجان

كشف تامر وجيه - الباحث في علم الاجتماع السياسي - أن ظاهرة الرقص أمام اللجان ليست جديدة ، وإنما بدأت منذ عشرات السنين وتم توثيقها في عدة مسلسلات .

وقال "وجيه" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "الرقص في الانتخابات ظاهرة قديمة قوي، من أيام ما اتعملت انتخابات في مصر تقريبا. أسامة أنور عكاشة وثّق الظاهرة دي في مسلسلي ليالي الحلمية (انتخابات الباشا والعمدة في الأربعينات) وزيزينيا (انتخابات بشر عامر، برضه في الأربعينات). كنا بنشوف بلطجي الحتة بينظم للمرشح "زفة" بالطبلة والمزمار البلدي والناس بترقص وهيصة".

وأضاف: "اللي بيحصل دلوقتي امتداد للماضي العظيم، ولكن بالدي جي مش بفرقة حسب الله. معرفش ليه من زمان الرقص والانتخابات مربوطين ببعض، لكن اللي أعرفه إن هناك فارق جوهري بين الديمقراطية الراقصة والديكتاتورية الراقصة.. أنا شخصيا أفضل الديمقراطية الراقصة".

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