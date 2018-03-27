متوسط سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مارس في البنوك.

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي ليسجل 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة والعربي الإفريقي، استقر سعر الدولار عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، استقر سعر الدولار ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.61 جنيه للشراء والبيع 17.71 جنيه، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار واحد قرش ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تراجع سعر الدولار بمقدار واحد قرش ليسجل 17.54 جنيه للشراء، و17.64 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، تراجع سعر الدولار بقيمة واحد قرش ليسجل 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.


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