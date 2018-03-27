  • الثلاثاء 27 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:26 ص
بحث متقدم
سامح ابو عرايس

أبو عرايس: خسرنا جمال مبارك

عمارة والسعداوي

بالفيديو..عمارة يصدم "السعداوي" بهذا الأمر؟

صلاح ورونالدو

هذا ما قاله رونالدو لـ"الريال" عن محمد صلاح

أرشيفية

31 سفينة حربية لاختطاف أردوغان

لاعبي المنتخب

كواليس مباراة الفراعنة أمام اليونان اليوم

الدولار

متوسط سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك

عكاشة

صورة .. توفيق عكاشة يواصل تحركاته المفاجئة

جمال سلطان

سلطان يكشف أطرف ملحوظة رصدها في الانتخابات بالأمس

الجفري

مفاجأة .. الجفري: أرفض فتوى تحريم مقاطعة الانتخابات

أديب

أديب: الستات يرقصوا ويعملوا اللي عايزينه .. قطع لسانكم

"المفرقعات" تمشط محيط اللجان بالكلاب البوليسية

الحياة السياسية

مفرقعات
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الحماية المدنية وخبراء المفرقعات يمشطون مقار الانتخابات

#

تفكيك قنبلة إسكندرية دون خسائر بشرية

#

بدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالشرقية

#

تمشيط شارع السودان بالكلاب البوليسية

السفارات

الانتخابات الرئاسية

اللجان

المفرقعات

قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط اللجان الانتخابية بالكلاب البوليسية قبل فتح اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ثانى أيام الانتخابات وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

الانتخابات الرئاسية.. الحالية والقادمة‎

فراج إسماعيل

شعب.. بلا «كتالوج»

حسام فتحي

سيدة التوائم السبعة أولى برذاذ هذه الأموال !

طه خليفة

أهداف إفريقية في شبكة الجهل!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» "القيعي" يظهر العين الحمراء لمرتضى منصور
» تشكيل المنتخب أمام اليونان اليوم
» الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور
» بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة
» "المفرقعات" تمشط محيط اللجان بالكلاب البوليسية
» باحث يكشف مفاجأة عن رقص السيدات أمام اللجان
» لأول مرة .. ترامب يرد بشكل رسمي على الممثلة الإباحية
» تركيا تحاكم قسيس أمريكي بتهمة الإرهاب‎
» ماذا قال تركي آل الشيخ عن الانتخابات المصرية
» داعية مؤيد لـ«السيسي»: هذا حكم الراقصات أمام اللجان

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018