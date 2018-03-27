» "المفرقعات" تمشط محيط اللجان بالكلاب البوليسية

27 مارس 2018 - 09:04 ص

قام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط اللجان الانتخابية بالكلاب البوليسية قبل فتح اللجان في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات الرئاسية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ثانى أيام الانتخابات وسط تمركز سيارات الإطفاء والمفرقعات لتأمين المقار الانتخابية.