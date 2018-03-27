» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 30

وسط الدلتا 14 30

الإسكندرية 12 25

بلطيم 15 24

مطروح 12 24

السلوم 12 25

سيوة 08 31

بورسعيد 15 23

دمياط 15 23

العريش 11 24

رفح 10 24

الإسماعيلية 12 30

السويس 14 27

رأس سدر 13 28

نخل 07 31

نويبع 21 33

طابا 18 32

كاترين 09 28

الطور 15 29

شرم الشيخ 21 30

الغردقة 18 32

مرسى علم 21 33

الفيوم 13 30

بنى سويف 14 30

المنيا 12 31

أسيوط 13 33

سوهاج 14 35

قنا 15 37

الأقصر 17 38

أسوان 21 40

أبوسمبل 21 41

الوادى الجديد 12 37

شلاتين 20 31

أبو رماد 20 31

رأس حدربة 22 30

حلايب 22 30


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