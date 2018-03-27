» بث مباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية

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الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لثاني أيام الانتخابات الرئاسية في محافظات مصر.

ووفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام، في جميع المحافظات، بدءًا من اليوم الاثنين 26 مارس، وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، 59 مليونًا، و78 ألفًا، و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
شاهد البث المباشر..


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