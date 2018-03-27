سلامة: "من يحاسب مكرم محمد أحمد؟"

27 مارس 2018 - 09:30 ص

طالب عبد الناصر سلامة، الكاتب الصحفى، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بـأن يتقدم أحدهم بطلب للتحقيق مع الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وذلك بسبب ما صدر عنه خلال الفترة الماضية من تصريحات تحمل ألفاظا خارجة عن السياق العام فعلى الرغم من أنه المسئول الأول فى مصر عن الشأن الإعلامى، إلا أنه صدرت منه تطاولات إذا خرجت عن إعلاميين أخرين لحاسبهم بنفسه.

وأضاف سلامة خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "من يحاسب الأستاذ مكرم" أن كثيرًا من التصريحات التى خرجت من الرجل خلال السنوات الأخيرة تؤكد أنه يجب أن يكون هناك عمر افتراضى لتولى المناصب القيادية أو الرسمية، لا يجب أن يتجاوز العمر الثمانين عاماً بحال من الأحوال، وإلا لما كان هذا هو حال المنظومة الإعلامية فى مصر بشكل عام.

ومضى سلامة: "فى كل الأحوال لا أقبل من أحد أن يتطاول على الأستاذ مكرم ولا غيره، كبارًا أو صغارًا، بل كنت دائمًا ضد التطاول، ذلك أننا نعمل فى مهنة أصبحت منفلتة إلى حد كبير، أما أن يبادر الرجل بالتطاول والانفلات وهو فى هذا الموقع وهذه السن، فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر من كل الوجوه، لست مع الذين يطالبون القيادة السياسية بإقالته أو عزله، ما هكذا يجب أن تكون نهاية الرجل، لكن سوف أدعم بقوة من يطالبونه بالرحيل أو بعزل نفسه، لا يجب أن ينهى حياته بهذا الشكل الردىء، ولا يجب أن تكون مثل هذه الألفاظ هى كل ما تبقى منه، أو كل ما نتذكره عنه".