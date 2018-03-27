شاهد.. صورة نادرة لـ"محمد صلاح" أثناء دراسته بالجامعة

27 مارس 2018 - 09:35 ص

تذكر اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي أيام الصبي بصورة له منذ دراسته في كلية التجارة بطنطا وقام بنشرها عبر "إنستجرام" وتعد من الصور النادرة التي نشرها اللاعب في صغره.

ويعود تاريخ الصورة إلى 17 ديسمبر 2012، مدون عليها "محمد صلاح أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا وبيفطر عند الشيخ جمال".

يذكر أن "صلاح" يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بفارق 4 أهداف عن الثاني، وظهر نجمه بشكل كبير خلال الفترة الماضية لما يمتاز به من مهارة أدت إلى تألقه بشكل ملحوظ.

شاهد الصورة..





