أهالي الأسمرات: "جايين نرد جميل السيسي"

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احتشد عدد كبير من سكان الأسمرات أمام اللجان الانتخابية، معربين عن سعادتهم البالغة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وقال أهالي الأسمرات، إنهم جاءوا من أماكن مختلفة للإدلاء بأصواتهم، ورد الجميل لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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