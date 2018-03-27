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شلل مروري أعلى طريق الواحات

قضايا وحوادث

حالة المرور.. اختناقات في هذه الطرق
حالة المرور.. اختناقات في هذه الطرق

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شلل مروري بسبب حادث تصام على طريق مصر إسكندرية الزراعي

أصيبت الحركة المرورية بطريق الواحات أمام مدينة دريم لاند والطريق الدائري بشلل مروري بسبب تصادم بين سيارتي نقل.

وردت معلومات لغرفة عمليات المرور يفيد بوجود شلل مروري أعلى طريق الواحات مع التقائه بالطريق الدائري ناحية وصلة دريم لاند، وعلى الفور انتقلت أوناش المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتي توقفت تمامًا في الاتجاه من طريق الواحات وحدائق الأهرام وحي الأشجار متجهًا إلى طلعة الدائري اتجاه جامعة القاهرة وميدان لبنان.


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