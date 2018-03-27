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الأهلي يلتزم الصمت تجاه تجاوزات مرتضى منصور

الرياضة

محمود الخطيب
"الخطيب" رئيس الأهلى

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مرتضى منصور يوجه تحذيرا لرئيس النادي الأهلي

التزم النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الصمت اتجاه التجاوزات التي وقعت من جانب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحق رموز النادي خلال إحدى المداخلات الهاتفية.

من جانبه أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لا يشغل باله بأي هجوم عليه من أي شخص خارج النادي.

وكشف "فؤاد" في تصريحات لقناة "دي إم سي سبورتس": "الخطيب أخبرنا بضرورة عدم الالتفات لأي هجوم شخصي عليه وأنه متنازل عن حقه في مثل هذه الأمور لكنه لن يتنازل عن حق الأهلي وجماهيره في أي إجراءات أخرى".

وتابع، الخطيب أكد أنه لا تهاون أو تقصير في حق النادي وأن الإدارة لن تسكت إذا هاجم أو أهان أي شخص كيان القلعة الحمراء".

في نفس السياق أعلن عدلي القيعي، مدير إدارة التعاقدات بالنادي، عن تحرك النادي قانونيًا من أجل ملاحقة رئيس نادي الزمالك، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وأكد "القيعي" خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، أن تحرك الأهلي جاء بعدما تطاول في حق النادي بشدة وفي حق رئيسه في موقف مؤسف.

وكان مرتضى منصور، فتح النار على القيعي في مداخلة سابقة عبر برنامج "ملعب الشريف"، إلا أنه عاد وخرج بعدها ليؤكد أنه لم يقصد الإساءة لرموز النادي الأحمر مثل محمود الخطيب وصالح سليم.

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