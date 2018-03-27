هذا ما قاله رونالدو لـ"الريال" عن محمد صلاح

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طالب النجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني إدارة ناديه بالتمسك لإتمام صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه في المباراة التي جمعت بين منتخب الفراعنة والبرتغال في إطار الاستعداد لمونديال كأس العالم بروسيا.

وأكد رونالدو للنادي الملكي أنه متحمس لفكرة التعاقد مع محمد صلاح، كونه سيقدم الإضافة التي يبحث عنها ريال مدريد، وفقا لشبكة "دون بالون" الإسبانية.

وكان محمد صلاح قد أخطر زملائه بحسمه مصيره مع الريدز وقراره البقاء وعدم الرحيل خلال الموسم المقبل، كما تنوي إدارة ليفربول رفع راتب صلاح من 90 إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

يُذكر أن محمد صلاح يتألق بقوة هذا الموسم، مسجلا 36 هدفا في جميع البطولات، كما يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا.


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