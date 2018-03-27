أسباب إقبال النساء على الانتخابات الرئاسية

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المرأة

التصويت

الشباب

الانتخابات الرئاسية

محمد أمين

اعتبر محمد أمين, الكاتب الصحفى, أن نزول المرأة والشباب والغلابة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية, عليه رهان كبير وذلك لعدة أسباب, أولها للنساء حيث كان الخطاب الرئاسى يتجه إلى النساء بكثير من الاحترام وكثيرًا ما كان الرئيس فى كل خطاباته يتحدث عن المرأة ويقول إنهن عظيمات مصر ثم إنه أيضاً وقف احتراماً لها، وقال إنها من ساندته ووقفت فى ظهره، وهى فى البيت تدبر شئون أسرتها.. وهو طبعًا خطاب لم تألفه النساء فى مصر، وربما يكون سبباً لهذا الحب.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "الرهان على مين", إن الرهان أيضًا على الشباب فهو يمثل 70% من المجتمع.. كما أن ما يحدث من إصلاح وما يتم من مشروعات قومية هى لمستقبل الشباب.. وبالتالى كان ينبغى أن نشركه فى الأزمة والحل والحكم..

وتابع: "لماذا أراهن على الغلابة؟ الإجابة بسيطة جدًا لأن أى مخاطرة قد تحدث ستضر بهذه الفئة أكثرولا يوجد لديهم ما يخسرونه أكثر مما حدث,  كما أن إحساس هؤلاء بالأمن قد يجعلهم يتشبثون بوجود الرئيس وبالتالى سوف تجد أن الطوابير تمتلئ بالغلابة فى الريف أكثر من المدن إما بتأثير الخوف من المستقبل، وإما بتأثير القبليات والعصبيات والعائلات".

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