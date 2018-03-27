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عقب تصويته ..

رئيس مصلحة الضرائب: لم أتمكن من التصويت أمس لكثافة الإقبال

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وصل منذ قليل عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، اللجنة الفرعية رقم 24 المنعقدة داخل كلية الطفولة بنطاق دائرة الدقي، في ثاني أيام  الاقتراع والتصويت بالانتخابات الرئاسية 2018 للإدلاء بصوته.

وأكد عماد سامى فى تصريحات صحفية عقب الإدلاء: "حضرت أمس أول أيام التصويت ونظرًا لكثافة الإقبال لم أتمكن من الإدلاء بصوتى، وحضرت اليوم الثانى مبكرًا لأنه حق الوطن على وحق كل مصرى ولابد وأن يحافظ الجميع على الدولة المصرية، خاصة أنه يكفينا حالة الأمن والأمان التى تشهدها الدولة حاليا .

وعلى جانب آخر شهدت اللجنة، إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين الناخبين، بالتزامن مع فتح باب التصويت فى اليوم الثانى للاقتراع بالانتخابات الرئاسية .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


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