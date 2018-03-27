بوتين يكشف المتسبب في مقتل 64 روسيًا

27 مارس 2018 - 09:45 ص





كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، السبب وراء الحريق الذي أودي بحياة 64 شخصًا، في مركز تجاري بمدينة كيميروفو.

وقال بوتين، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي من المدينة إن الإهمال الجنائي السبب في الحريق.

وقال محققون في روسيا إن حارس أمن في المركز التجاري المزدحم في سيبيريا أطفأ نظام الإنذار من الحرائق فيما كانت مخارج الطوارئ في المبنى مغلقة.

والتهم الحريق، الذي يعد أحد أكبر الحرائق في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وأودى بحياة 64 شخصا على الأقل، الطوابق العليا من مركز (وينتر تشيري) للتسوق بعد ظهر يوم الأحد. ويضم المركز مجمعا لدور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب للأطفال