صور.. إسعاف الشرقية تنقل 4 مرضى للجان الانتخابية

27 مارس 2018 - 09:50 ص

قام مرفق إسعاف الشرقية بنقل 4 حالات مرضية من المستشفيات إلى اللجان الانتخابية بناء على طلبهم من أجل الإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون في 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.